Россия поднялась в мировом рейтинге IQ
Международный реестр IQ (International IQ Organization) опубликовал свежие данные о среднем уровне интеллекта в разных странах. Лидером рейтинга стала Китайская Народная Республика, второе и третье места заняли Иран и Южная Корея, а Россия оказалась на шестой позиции. Рейтинг составили по результатам тестов почти 1,4 миллиона человек из 127 стран, все участники выполняли одинаковые задания для оценки интеллектуальных способностей.
Средний IQ жителей Китая составил 107,43 балла, у Ирана — 106,63, а у Южной Кореи — 106,57. Четвертое и пятое места заняли Япония (106,54) и Сингапур (105,25). Среднемировой показатель в 2024 году зафиксирован на уровне 100.
У россиян средний коэффициент интеллекта вырос до 103,31, что заметно выше показателя 2023 года — 100,64. Эксперты отметили, что улучшение может быть связано с повышением уровня образования, интеллектуальной активности и здорового образа жизни.
Кроме того, исследователи подчеркнули, что IQ зависит от нескольких факторов: распространенности инфекций, влияющих на когнитивное развитие, качества питания, регулярной умственной деятельности, а также билингвальности детей. Они также напомнили, что 50–80 процентов уровня интеллекта определяется генетикой, передает реестр.
