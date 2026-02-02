Россия поднялась в мировом рейтинге IQ

Международный реестр IQ (International IQ Organization) опубликовал свежие данные о среднем уровне интеллекта в разных странах. Лидером рейтинга стала Китайская Народная Республика, второе и третье места заняли Иран и Южная Корея, а Россия оказалась на шестой позиции. Рейтинг составили по результатам тестов почти 1,4 миллиона человек из 127 стран, все участники выполняли одинаковые задания для оценки интеллектуальных способностей.

© Вечерняя Москва

Средний IQ жителей Китая составил 107,43 балла, у Ирана — 106,63, а у Южной Кореи — 106,57. Четвертое и пятое места заняли Япония (106,54) и Сингапур (105,25). Среднемировой показатель в 2024 году зафиксирован на уровне 100.

У россиян средний коэффициент интеллекта вырос до 103,31, что заметно выше показателя 2023 года — 100,64. Эксперты отметили, что улучшение может быть связано с повышением уровня образования, интеллектуальной активности и здорового образа жизни.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что IQ зависит от нескольких факторов: распространенности инфекций, влияющих на когнитивное развитие, качества питания, регулярной умственной деятельности, а также билингвальности детей. Они также напомнили, что 50–80 процентов уровня интеллекта определяется генетикой, передает реестр.

Люди с высоким IQ в школьные годы имеют больше шансов стать алкоголиками во взрослом возрасте. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает Oxford Academic. Исследование было основано на данных Висконсинского лонгитюдного исследования, включавшего информацию более чем о 10 тысячах человек, родившихся в 1939 году и окончивших среднюю школу в Висконсине.