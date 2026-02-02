Чего ждать от Samsung Galaxy S26 Ultra

Компания Samsung традиционно выпускает свою номерную флагманскую линейку смартфонов Galaxy S в начале года. В текущем сезоне пользователей ждет уже 26-ая итерация знаменитой серии, в которой самым топовым решением будет Samsung Galaxy S26 Ultra.

В Сеть утекло уже достаточно много материалов о новинке. Мы собрали их в один материал, но обязательно вначале проговорим, что информация хоть и исходит от надежных и неоднократно позитивно зарекомендовавших себя инсайдеров, все же не является официальной и отдельные детали в релизном варианте могут приобрести иную форму.

Начать стоит с того, что, судя по слитым изображениям, внешний вид устройства сильно не изменится по сравнению с предшественником - Galaxy S25 Ultra. У рендеров и макетов все те же узнаваемые силуэты и формы, да и приводимые Phonearena вес с габаритами по цифрам почти идентичны прошлой модели: 163,6 x 78,1 x 7,9 мм и 214 г у S26 Ultra и 162,8 x 77,6 x 8,2 мм, 218 г - у S25 Ultra.

Аналогичная ситуация с аккумулятором. По данным сетевого инсайдера Ice Universe, емкость батареи останется прежней - 5000 мАч. При этом прогнозируется, что максимальная мощностью поддерживаемой зарядки увеличится с 45 до 60 Вт.

Профессиональные "сливщики" сходятся во мнении, что набор камер будет состоять из основного сенсора 200 Мп (ISOCELL HP2), сверхширика 50 Мп, теле 10 Мп (3×) + 50 Мп (перископ / 5×). С подобным оснащением, ожидается, что апдейт качества съемки будет минорным и больший упор будет сделан на оптимизации работы нейронок для обработки кадров. Для селфи может быть предусмотрена "фронталка" 12 Мп.

Под капотом предсказуемо будет трудиться Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако в этом аспекте ванги от мира мобильной индустрии не пришли к консенсусу, будет ли это стоковое решение от Qualcomm, либо у Samsung получилось договориться о кастомном решении Galaxy Edition. Конфигурации памяти в минималке подразумевают 12 Гб + 256 Гб, в максималке - 16 Гб + 1 Тб.

Для экрана, как пишет GSMArena, используется 6,9-дюймовая Dynamic AMOLED матрица с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Но главной фичей дисплея может стать функция Privacy Display , призванная ограничивать видимость при просмотре под боковыми углами - т.е. защита от подглядываний из-за плеча, если по-простому. Также предполагается совместимость со стилусом S Pen.

Один из самых главных вопросов в свете кризиса комплектующих - сможет ли Samsung удержать цену на прежнем уровне на отметке в 1299 долларов. Большинство инсайдеров сходится во мнении, что в нынешних условиях это невыполнимая задача, и закладывают рост прайса от 50 до 100 долларов по самым оптимистичным прикидкам.

Официальная презентация Samsung Galaxy S26 Ultra, на которой подтвердятся или будут опровергнуты вышеобозначенные данные, ожидается 25 февраля 2026 года.