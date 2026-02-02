На Android нашли рабочий способ вернуть фоновый YouTube без Premium

Если у вас внезапно перестал играть YouTube в фоне, дело не в браузере. Это сам YouTube. На этой неделе компания подтвердила: фоновое воспроизведение видео для пользователей без подписки Premium теперь целенаправленно ограничивается. Под удар попали даже те браузеры, которые раньше спокойно позволяли слушать ролики с заблокированным экраном или при свёрнутом окне.

Brave, Vivaldi и Microsoft Edge — всё, лавочка закрыта. Видео останавливается сразу, как только вы уходите из вкладки или сворачиваете приложение.

И это, как подчёркивает YouTube, не баг, а осознанная политика. Фон — только для Premium. Ценность подписки, так сказать, должна оставаться «священной».

Пока YouTube закручивает гайки, пользователи экспериментируют. Один из рабочих вариантов — Android-браузеры с поддержкой расширений. Таких немного, но, например, Microsoft Edge Canary пока ещё держится.

Схема выглядит так:

Устанавливаем Edge Canary.

Добавляем расширение Violentmonkey — это менеджер пользовательских скриптов.

Ставим userscript Disable Page Visibility API (короткий скрипт на 16 строк, доступен на Greasy Fork).

Скрипт маскирует факт того, что страница ушла в фон, и YouTube продолжает считать, что вы всё ещё «смотрите» видео. В итоге ролик можно запустить снова через системное уведомление. Он будет воспроизводиться даже при переключении между приложениями и вкладками.

Работает не только с YouTube: аналогичный трюк может быть полезен и при просмотре видео на Facebook, Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) и других сайтах. Впрочем, есть несколько не очень приятных нюансов:

Во-первых, установка Userscript — это всегда риск. Скрипты могут делать с браузером всё что угодно, поэтому смотреть код и источник всё-таки стоит.

Во-вторых, Edge Canary — не самый дружелюбный браузер, особенно если раньше вы с подобными расширениями не сталкивались.

В-третьих, это явно временное решение. YouTube уже активно прикрывает подобные обходы, и нет никаких гарантий, что этот способ будет работать через неделю или две.

Интересный момент: Mozilla Firefox на Android у некоторых пользователей по-прежнему спокойно воспроизводит YouTube в фоне без расширений. Если вдруг перестанет, можно попробовать тот же Disable Page Visibility API или другие YouTube-аддоны, которых у Firefox хватает.

А вот в браузерах без поддержки расширений всё печально. Google Chrome, Brave, Vivaldi — мимо. Samsung Internet хоть и поддерживает дополнения, но подходящего обхода там пока нет.

Напомним, на днях YouTube начал показывать «контент недоступен» из-за блокировщиков рекламы. Однако можно нажать кнопку «Узнать больше» под сообщением об ошибке, а затем вернуться назад — в ряде случаев это «пробуждает» плеер и видео запускается. Работает не всегда, но многим помогло.