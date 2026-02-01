Новые и мощные MacBook Pro выйдут до конца зимы

Apple планирует выпустить новые модели MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max вместе с macOS 26.3. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

© Apple

По данным журналиста, Apple представит флагманские ноутбуки в конце февраля — начале марта, синхронизировав их выход с релизом операционной системы macOS 26.3.

Гурман также назвал внутренние кодовые обозначения будущих устройств — J714 и J716. Ожидается, что ноутбуки получат новые фирменные процессоры Apple M5 Pro и Apple M5 Max, которые станут следующим этапом развития линейки Apple Silicon для профессиональных систем.

При этом Гурман оценивает мартовский релиз как менее вероятный сценарий. По его словам, перенос анонса на март возможен лишь в случае задержки выхода macOS 26.3 по организационным или техническим причинам. Основным и наиболее вероятным окном для обновления MacBook Pro он называет февраль.

Одновременно с этим ожидается выход iOS 26.3, а вскоре — бета-версии iOS 26.4 для разработчиков, в которой будет интегрирована обновленная Siri на базе ИИ Google Gemini.