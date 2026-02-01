Apple сама использует ИИ Anthropic, но выбрала Google для пользователей

Обозреватель Марк Гурман из Bloomberg в интервью для TBPN сообщил, что Apple в своей операционной и продуктовой деятельности в значительной степени опирается на разработки компании Anthropic, несмотря на публично известное партнерство с Google в сфере ИИ.

По словам Гурмана, Anthropic фактически играет ключевую роль во внутренних ИИ-процессах Apple. Технологии компании используются в разработке продуктов и корпоративных инструментах, при этом Apple развернула собственные версии языковой модели Claude на своих серверах.

Как уточнил журналист, изначально Apple рассматривала Anthropic в качестве основного партнера для внедрения ИИ-функций в iOS. Однако переговоры зашли в тупик из-за финансовых условий. Anthropic якобы запросила многомиллиардные ежегодные выплаты с последующим двукратным ростом стоимости каждый год в течение трех лет.

В результате Apple отказалась от сделки и сделала выбор в пользу сотрудничества с Google для потребительских ИИ-функций, сохранив при этом активное использование решений Anthropic во внутренней инфраструктуре.

Первые плоды сотрудничества Apple и Google в сфере ИИ увидят свет этой весной с выходом iOS 26.4 с обновленной Siri на базе Google Gemini.