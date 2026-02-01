FT предложила не переживать из-за "трудопокалипсиса" после ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) не вызовет «апокалипсиса рабочих мест» — технология пока не оказала заметного влияния на рынок труда и может создать еще больше вакансий. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что занятость на должностях в США и Европе, которые требуют интеллектуального труда, только увеличилась с момента запуска ChatGPT.

Это идет вразрез с заявлениями управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, о том, что ИИ негативно повлияет на рынки труда.

По данным издания, рынок труда ослабляют другие факторы — социальные, политические и экономические.

По словам старшего экономического советника аналитической компании Capital Economics Вики Редвуд, снижение занятости на начальном этапе может быть цикличным явлением. Неопытные сотрудники часто страдают первыми, также высок риск сокращения работников начального уровня, особенно административных, канцелярских или рутинных, добавила она.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Morgan Stanley сообщило, что в 2025 году британские компании сократили чистую численность персонала на 8% на фоне внедрения инструментов искусственного интеллекта.