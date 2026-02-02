Официальные рендеры Samsung Galaxy S26 Ultra утекли в Сеть

В сети появились (вроде как) официальные изображения и характеристики будущего топового смартфона Samsung — Galaxy S26 Ultra. Анонс ожидается в конце февраля.

© Ferra.ru

Судя по утечкам, дизайн стал более строгим. Устройство получит плоский экран с тонкими рамками и плоские боковые грани. Камеры на задней панели объединены под одним общим блоком. Будет стилус S Pen, слот опять встроен в корпус. На изображениях показаны два цвета: классический чёрный и фиолетовый «Кобальт».

© AndroidHeadlines

© AndroidHeadlines

Среди ожидаемых характеристик:

Экран 6.9 дюйма.

Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Основная камера на 200 мегапикселей, дополненная сверхширокоугольным и двумя телеобъективами.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Толщина всего 7.9 мм при весе около 214 грамм.

Смартфон будет работать на свежем Android 16 с оболочкой One UI 8.5.