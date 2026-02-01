Серия мощных вспышек произошла на Солнце

На Солнце впервые с 21 января произошли сильные вспышки уровня M, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Специалисты отметили, что в интервале времени с 5 до 8 утра мск зарегистрировано уже три таких вспышки. Они добавили, что эти вспышки — это события, непосредственно предшествующие высшему уровню X.

«Солнце сменило милость на гнев без предупреждения — на звезде возобновились сильные вспышки. Слом тренда произошел совершенно неожиданно», — отметили астрономы.

В пресс-службе пояснили, что, по всем признакам, Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более.

«На нашем светиле в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10, и заключались пари, когда он пробил бы ноль», — уточнили исследователи.

По их словам, все это в целом укладывалось в картину полного отсутствия на Солнце энергии после очень сильного всплеска в середине января и связанного с этим длительного периода восстановления.