Google могла не стать главным партнером Apple для разработки новой Siri

Компания Apple рассматривала возможность перестройки голосового помощника Siri на базе ИИ Claude от Anthropic, однако в итоге выбрала платформу Google Gemini. Об этом, как пишет MacRumors, рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман в интервью технологическому подкасту TBPN.

По его словам, ключевым фактором стала финансовая сторона: Anthropic запрашивала многомиллиардные выплаты в год с последующим ежегодным удвоением стоимости в течение трех лет. Несмотря на это, Apple продолжает использовать решения Anthropic внутри компании – в разработке продуктов и внутренних инструментах, включая кастомные версии Claude, работающие на собственных серверах Apple.

Гурман отметил, что еще несколько месяцев назад Apple не планировала сотрудничество с Google по обновлению Siri. Тем не менее компания объявила о намерении выпустить более персонализированную версию помощника на базе Gemini уже в этом году.

Ожидается, что обновленная Siri станет частью iOS 26.4, которая должна выйти в бета-версии в феврале и стать доступной для пользователей в марте или апреле. Новые возможности помощника, включая понимание персонального контекста, осведомленность о происходящем на экране и расширенное управление внутри приложений, предположительно потребуют iPhone 15 Pro или более новых моделей.