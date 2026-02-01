Найден способ обеспечить водой будущих обитателей Марса

Влага, извлекаемая из атмосферы Марса, может стать ценным альтернативным источником водоснабжения, если люди когда-нибудь поселятся на красной планете. При этом исследование, проведенное ученым из Стратклайдского университета, показало, что лед, находящийся под марсианской поверхностью, может обеспечить наиболее жизнеспособное долгосрочное решение.

Доктор Василис Инглезакис рассмотрел различные способы получения воды на Марсе в статье, опубликованной в журнале Advances In Space Research – о ней рассказывает Daily Mail. На красной планете есть несколько потенциальных источников H2O, включая подземный лед, почвенную влагу и атмосферные пары.

Хотя подземный лед может стать долгосрочным решением проблемы, исследование доктора Инглезакиса показало, что вряд ли поблизости от мест потенциальной высадки исследователей с Земли найдутся какие-либо доступные залежи.

Сбор воды из атмосферы является сложной задачей, поскольку для этого требуется больше энергии, но ученый предположил, что это может стать альтернативой в районах, где подземный лед недоступен, или в качестве резервного источника.

Доктор Инглезакис с факультета химии и технологической инженерии университета сказал: "Надежный доступ к воде был бы необходим для выживания человека на Марсе, не только для питья, но и для производства кислорода и топлива, что снизило бы зависимость от поставок с Земли”.

Это исследование стало одним из первых, в котором сравниваются различные технологии, которые могут быть использованы для сбора воды в марсианских условиях, указывается в публикации Daily Mail. В научной работе также выдвигаются новые идеи по сбору атмосферной воды, предлагая потенциально ценные альтернативы там, где другие источники недоступны.

В статье рассматривается каждый метод с точки зрения энергопотребления, масштабируемости и пригодности для различных марсианских условий.

Анализ показывает, что подземный лед является наиболее жизнеспособным долгосрочным источником воды на Марсе.

Доктор Инглезакис добавил: "Хотя поиски воды продолжаются и большая часть Марса остается неисследованной, четкое понимание доступных технологий и их реалистичного применения будет иметь ключевое значение для поддержки устойчивых миссий и возможного заселения. Это исследование дает представление о будущих миссиях по исследованию космоса, поддерживая усилия, направленные на то, чтобы сделать их более самодостаточными и устойчивыми”.