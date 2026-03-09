Могут ли люди стать бессмертными к 2030 году

Идея о бессмертии — не нова: люди веками пытались представить, как победить смерть. В XXI веке этот вопрос стал предметом серьезных дискуссий среди футуристов, технологов и медиков. Одной из самых ярких гипотез является утверждение, что люди могут приблизиться к бессмертию уже к 2030 году. Однако между такими прогнозами и научной реальностью — значительная дистанция, которую важно понимать. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© INDU BACHKHETI/iStock.com

Откуда взялась идея бессмертия к 2030?

Достоверный источник большинства подобных прогнозов — высказывания футуристов и технологических оптимистов, основанные на экстраполяции текущих трендов. Суть их утверждения заключается в следующем:

Искусственный интеллект будет развиваться экспоненциально;

Наноботы — микроскопические машины, способные чинить клетки и ткани на уровне биомолекул — станут реальностью;

Генетика и регенеративная медицина смогут устранить основную причину смерти — старение и возрастные болезни;

В результате сочетания этих технологий человек сможет жить бесконечно или настолько долго, что старение фактически перестанет иметь значение.

В различных версиях прогноза год достижения бессмертия варьируется. Однако основная версия, которая приводится в журнале Popular Mechanics, гласит, что доступ к таким технологиям может появиться «у состоятельных людей» уже к концу 2020-х годов, а сама психологическая и техническая предпосылка этой идеи — экспоненциальный рост технологических возможностей.

Скорость ухода от старения

Среди главных идеологов подобных прогнозов — известный футурист и инженер Рэй Курцвейл, долгое время работавший в Google. Он предсказывает, что человечество может достичь так называемой скорости ухода от старения уже в 2029–2035 годах. Но что такое скорость ухода от старения?

Этот термин был введен биоге­ронтологом Обри де Греем и другими исследователями движения продления жизни для описания гипотетического момента, когда скорость увеличения оставшегося жизненного ресурса будет больше скоростей его уменьшения из-за старения.

Можно ли замедлить процесс старения на клеточном уровне

Это не само по себе бессмертие, а условие, при котором прогресс в лечении возрастных повреждений будет компенсировать биологический износ организма. По сути, технология будет нейтрализовать старение быстрее, чем оно наступает.

Сам Обри де Грей не утверждает, что человек станет полностью бессмертным к 2030 году. Он предполагает, что с развитием ИИ, биомедицины и особенно компьютерных моделей биологии наша способность лечить болезни и восстанавливать здоровье будет расти настолько быстро, что в начале 2030-х годов мы можем видеть первую генерацию людей, которые будут жить очень долго и получать новые годы жизни быстрее, чем теряют их из-за старения.

Наука против предсказаний

Важно понимать разницу между прогнозом и научным фактом. Прогнозы Курцвейла, де Грея и других футуристов базируются на ряде допущений:

Успешная разработка наноботов, которые могут безопасно чинить клетки на молекулярном уровне. Возможность контролировать сложнейшие биологические процессы — от накопления повреждений ДНК до регуляции метаболизма. Универсальные методы борьбы со старением, применимые ко всем типам клеток организма. Социальная, экономическая и этическая способность общества справиться с этими технологиями.

На сегодняшний день ни один из этих шагов не реализован на практике. Да, современная наука активно изучает механизмы старения и пути их коррекции. Есть значительные достижения в отсрочке возрастных заболеваний, улучшении качества жизни в позднем возрасте, понимании роли генетики, клеточной репарации и метаболизма.

Среди основных направлений — компьютерные исследование эпигенетических «часов», которые позволяют измерять биологический возраст, и разработка лекарственных препаратов, влияющих на ключевые сигналы старения. Также проводятся исследование продолжительности жизни и ее качественные изменения в экспериментах на животных. И пусть они успешны, это не означает, что результаты будут автоматически перенесены на человеческий вид.

Биология старения сложнее, чем кажется

С точки зрения современной биологии старение — это не один процесс, а совокупность взаимосвязанных механизмов: повреждения ДНК, снижение регенерации тканей, накопление аномальных белков, нарушения обмена веществ и иммунной функции. Изменение одного из этих аспектов может замедлить старение частично, но полное «отключение» процесса старения требует понимания и контроля всех этих механизмов одновременно, что на текущем уровне представляется крайне сложной задачей.

Более того, существуют статистические и демографические ограничения: до сих пор самый долгоживущий человек в истории — Жанна Кальман, прожившая 122 года, и это исключительный случай. Современные модели предполагают, что верхний предел человеческой продолжительности жизни, по крайней мере сейчас, ближе к 120–130 годам, а не вечности.

Преувеличение возможностей ИИ и нанотехнологий

Многие футуристические прогнозы полагаются на ИИ, способный моделировать биологические процессы, и нанотехнологии, которые могут ремонтировать ткани. Однако на сегодня такие представления существуют лишь в лабораторных экспериментах с простыми системами, например, в моделировании отдельных биохимических реакций или в разработке наночастиц для доставки лекарств.

Масштабировать это на весь человеческий организм или особые ситуации вроде восстановления стареющих нейронов на уровне мозга — задача принципиально иного порядка сложности. Поэтому даже в области ИИ, который, по многим ожиданиям, должен стать своего рода двигателем революции в медицине, не существует единого подхода, подтвержденного клиническими данными, который позволил бы говорить о практическом преодолении старения в обозримой перспективе.

