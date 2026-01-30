Корпорация Apple подняла цены на приложения в России и других странах. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Компания рассказала об этом в электронном письме, направленном разработчикам. Согласно изменениям, цены на приложения в России изменятся в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов.

В Apple заявили, что цены изменятся «начиная с сегодняшнего дня». Также дополнительные изменения цен могут «последовать в следующем месяце». Редакции «Ленты.ру» не удалось подтвердить повышение цен на приложения и цифровые услуги в России — вероятно, изменения вступят в силу позже.

Также в связи с новыми налоговыми правилами цены на приложения и сервисы вырастут в Бутане, Финляндии, Гане, Казахстане, Литве, Турции, Зимбабве и на Маврикии.

В начале января источники издания iPhones предсказали рост цен на подписки и приложения в России. По сообщению инсайдеров, цены должны увеличиться примерно на 19 процентов.

Ранее стало известно, что Apple и Samsung снова поделили звание производителей самых продаваемых смартфонов мира. По данным Counterpoint Research, самым популярным устройством в 2025 году стал iPhone 16.