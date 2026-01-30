$76.0390.98

Раскрыты последствия возможной блокировки «Википедии» в России

Лера Букина

Блокировка «Википедии» в России может вызвать волну недовольства среди пользователей, но такая реакция будет неоправданной. Такую точку зрения высказал News.ru старший научный сотрудник философского факультета МГУ Александр Сегал.

По его словам, закрытие ресурса не устранит потребность в популярном знании, а лишь усилит спрос на запрещенный источник. Люди, привыкшие искать все в интернете, могут поверить информации из энциклопедии с новой силой.

Эксперт считает, что отказ от «Википедии» должен стать частью длительного процесса «ментальной детоксикации», когда людей учат самостоятельно искать информацию и ставить познавательные задачи.

Сегал отметил, что энциклопедия предоставляет достоверные данные лишь в ограниченных сферах, таких как биографии известных личностей или списки литературы. При этом ее фундаментальный порок, по мнению философа, заключен в принципе коллективного создания статей разными авторами, что ведет к «викизации знания» и снижению качества информации.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что сотрудники ведомства не получали требований о блокировке «Википедии». Так в ведомстве прокомментировали слухи о возможном частичном ограничении доступа к ресурсу в ближайшие два года.