Google открыла доступ в миры Genie 3

Компания Google сделала очередной шаг к будущему, где любой может стать творцом собственных вселенных. Правда, пока что этот шаг больше похож на приоткрытую дверь. Их новый экспериментальный проект Genie 3, открытый для ограниченного круга пользователей, позволяет создавать интерактивные миры из текста или картинки.

Доступ к Project Genie — это пока что привилегия. Попасть в число избранных могут только совершеннолетние жители США с максимальной подпиской Google AI Ultra. Остальному миру остается наблюдать за демонстрационными роликами. Google обещает со временем расширить географию, но когда это произойдет, неизвестно.

Как устроен генератор цифровых вселенных

В основе сервиса лежит нейросеть для генерации интерактивных миров - Genie 3. Искусственный интеллект, не просто рисует картинку, а симулирует целое окружение с его физикой и реакцией на действия. Пользователю нужно лишь описать мир, выбрать персонажа и способ перемещения — пешком, верхом или даже в полете.

Перед погружением система покажет эскиз, созданный моделью Nano Banana Pro, как последний шанс что-то подправить. А затем начинается самое интересное — вы оказываетесь внутри. Мир генерируется в реальном времени прямо по мере вашего движения. Можно лавировать на сноуборде по заснеженным склонам или серфить в океанских волнах. Или отправиться исследовать чужие миры, а потом сделать на их основе свой ремикс.

Минута славы и текущие несовершенства

Главный ограничитель всего этого волшебства — время. Одна сессия длится ровно 60 секунд. После этого мир исчезает, а на память можно скачать запись своего приключения.

Google честно предупреждает, что проект сырой. Миры не всегда точно следуют описанию, а физика может быть странной. Управление персонажем иногда работает с задержкой или ведет себя неадекватно. Картинка выводится в разрешении 720p, что далеко от современных игровых стандартов. Компания работает над улучшением и мечтает добавить в миры динамические события, которые будут меняться прямо во время исследования.

Зачем это Google?

Вероятно, для Google DeepMind, проект представляет собой важный исследовательский полигон. Тестируя, как люди взаимодействуют с генерацией миров, компания учит ИИ лучше понимать и симулировать реальность. В долгосрочной перспективе такие технологии нужны для развития робототехники, создания сложной анимации и, конечно, движения к искусственному сверхинтеллекту (AGI).

Риск «ухода» человечества в нейросетевые миры

Это один из самых острых вопросов нашего времени. Вероятно, полный и окончательный уход человечества в виртуальные миры — маловероятен, но нас ждёт глубокая и постоянная «цифровизация» реальности.

Технология все же не является самоцелью, она лишь инструмент для достижения конкретных задач. История прошедшего века показывает, что новые технологии медиа (книги, кино, интернет) не заменяли физическую реальность, а вплетались в неё, создавая новый культурный ландшафт. Виртуальные миры, какими бы совершенными они ни стали, скорее всего, займут свою нишу — станут местом для работы, творчества, образования, терапии и социального взаимодействия, но не единственным местом для жизни.

Нам никуда не убежать от своего тела, и поэтому наша биология — фундаментальный ограничитель. Нам нужно есть, спать, двигаться, чувствовать солнечный свет и физические прикосновения. Даже если нейроинтерфейсы минуют экраны, сенсорный голод и потребность в настоящих, химически сложных отношениях останется. Виртуальность может дополнить, но вряд ли полностью удовлетворит эти глубинные потребности.

На самом деле риск разделения общества намного выше, чем риск массового исхода виртуальную реальность. Больше стоит беспокоиться не о том, что все человечество уйдет в выдуманные миры, а того, что это станет привилегией или ловушкой для определенных групп. Элиты смогут использовать её для недоступного другим образования и удовольствий, а часть общества «зависнет» в дешёвых цифровых нарративах, отчуждаясь от физического мира. Это вопрос скорее социального неравенства, чем тотального замещения.

Даже если метавселенные станут обыденностью, целые отрасли — производство еды, энергии, строительство, медицина — останутся в материальной реальности. Кто-то должен будет поддерживать работу серверов и чинить инфраструктуру. Это создаст мощный «якорь», не позволяющий человечеству полностью оторваться.

Обратите внимание на очень важное слово - «полностью». Фактически, мы уже живём в гибридной реальности. Мы проводим совещания используя видеосвязь, читаем новости во всемирной сети и находим любовь в приложениях. Project Genie и подобные технологии, является лишь очередным шагом в развитии этих технологий. В конечном счете искусственный интеллект предназначен для того, чтобы цифровые миры стали убедительнее и более личными. Они могут стать для многих основным пространством для самовыражения и даже смысла жизни.

Скорее всего, нас ждёт будущее, где виртуальность станет таким же естественным и насыщенным «слоем» жизни, как городская среда или интернет сегодня. Но полного отказа от физического мира не произойдёт — по биологическим, социальным и экономическим причинам. Главная проблема каждого человека будет заключаться не в бегстве от реальности, а в умении балансировать между её разными формами и сохранять человечность в условиях тотальной цифровой вседозволенности.

Человечество не уйдёт в симуляцию. Оно рискует раздвоиться, растеряться и запутаться в ней. И наша общая задача — сделать так, чтобы технологии усиливали, а не подменяли то, что делает нас людьми. Пока же Project Genie остается любопытным прототипом — щедрым на идеи, но скупым на время и доступ. Это взгляд в будущее, дверь в которое приоткрыли всего на одну минуту.