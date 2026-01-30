В российском городе нашли уникальное деревянное сооружение XVI века

На берегу реки Волхов в Великом Новгороде обнаружили уникальное деревянное сооружение из массивных бревен. Предположительно, это остатки судоходной пристани, построенной после большого пожара 1508 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

Бревна были преимущественно сосновыми и достигали в диаметре до 50 см. Дендрохронологический анализ показал, что одно из них срубили в 1509 году, другое – в 1510-м. Датировку подтвердили артефакты из культурного слоя, прежде всего монеты и печати.

Остатки сооружения спускались к воде. Их удалось проследить на участке протяженностью 24 метра. Археологи пришли к выводу, что это нижняя фундаментная часть крупного берегового сооружения, возможно – пристани. Они отметили, что это первая находка такого рода в Великом Новгороде.

В исторических источниках сохранились упоминания о пожаре 1508 года, который уничтожил почти всю торговую сторону. Тогда же сгорел и мост через Волхов. Впоследствии его восстановили. Ученые предположили, что в то же время возвели и деревянное береговое сооружение.

Пристань могли использовать до 1582 года. Потом началось строительство Малого земляного города – оборонительных укреплений. Фундамент пристани был засыпан землей, вынутой при копании рва.

Ученые рассказали, что прибрежная зона Великого Новгорода, в отличие от других участков, еще мало исследована. В настоящее время бревна проходят консервацию и затем войдут в музейную экспозицию.

Ранее в Великом Новгороде нашли фундамент башни времен Ивана Грозного. Ее датировали XVI веком. Стены строения не сохранились до наших дней.