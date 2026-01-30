На Android возникли проблемы с работой YouTube в сторонних браузерах

По всей видимости, Google начала ограничивать возможность фонового воспроизведения видео на YouTube в сторонних мобильных браузерах. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на жалобы пользователей, обративших внимание на изменение поведения сервиса на Android-устройствах.

© Газета.Ru

Фоновое воспроизведение является одной из ключевых функций платной подписки YouTube Premium, однако бесплатные пользователи могли обходить это ограничение, используя сторонние браузеры, где видео продолжало проигрываться при сворачивании приложения или блокировке экрана.

По сообщениям в сети, Google начала блокировать этот механизм. Пользователи отмечают, что при переходе YouTube в фоновый режим воспроизведение звука прекращается в таких браузерах, как Samsung Internet, Brave, Vivaldi и Microsoft Edge. Таким образом, возможность слушать видео или музыку без активного экрана становится недоступной.

Предполагается, что изменения направлены на устранение обходных путей и усиление ценности подписки YouTube Premium. Официального подтверждения этой политики пока нет: журналисты обратились в Google за комментарием, однако ответа пока не было.