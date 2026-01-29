Раскрыты цены Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 подорожает относительно S25, а Galaxy S26 Ultra — напротив, подешевеет. Об этом в блоге на Bluesky заявил известный инсайдер Роланд Квандт.

Специалист заявил, что ему стали известны цены на новые смартфоны Samsung Galaxy, релиз которых ожидается в феврале-марте. Автор сообщил, что Galaxy S26 будет стоить на 95 евро (8,6 тысяч рублей) дороже, чем Galaxy S25. Версия с накопителем 256 гигабайт обойдется в 1135 евро (103 тысячи рублей).

По словам Квандта, с флагманом Galaxy S26 Ultra будет обратная ситуация. Версия с 256 гигабайтами памяти будет стоить 1609 евро (146 тысяч рублей), что почти на 100 евро (9 тысяч рублей) дешевле, чем Galaxy S25 Ultra. Версия с 512 гигабайтами памяти также подешевеет на 100 евро (9 тысяч рублей), а модификация с 1 терабайтом памяти обойдется во столько же, сколько и предшественник — 2129 евро (193 тысячи рублей).

Наконец, Galaxy S26+ в базе — с 256 гигабайтами памяти — оценят в 1372 евро (125 тысяч рублей). Столько же стоил и Galaxy S25+. Однако модификация с 512 гигабайтами памяти поступит в продажу за 1609 евро (146 тысяч рублей) — на 230 евро (21 тысяча рублей) предшественника.

Ранее специалисты Counterpoint Research рассказали, что iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в 2025 году. В топ-10 попало семь устройства Apple и три — Samsung.