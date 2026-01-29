В древней пещере нашли "затерянный мир" возрастом в миллионы лет

В пещере недалеко от Ваитомо на Северном острове Новой Зеландии нашли древнюю экосистему, которая показала: местная фауна менялась иначе, чем принято было думать. Внутри сохранились кости и отпечатки жизни из далекого прошлого - следы экосистемы, которая существовала задолго до появления людей в Аотеароа.

Материал собрали австралийско-новозеландские специалисты, изучавшие подземные отложения: в одном месте обнаружились остатки 12 видов птиц и четырех видов лягушек. Возраст комплекса оценивают примерно как ранний плейстоцен около 1 млн лет, при этом отдельные линии прослеживаются в интервале примерно 20-1 млн лет.

Самый острый вывод касается вымираний. По реконструкции авторов, значимая часть исчезновений произошла еще до того, как человек добрался до этих берегов: оценки дают порядка 33-50% потерь за миллион лет до человеческого присутствия. Вероятными "двигателями" называют быстрые климатические перестройки и серию мощных вулканических событий, которые могли переформатировать леса и пищевые цепочки.

Среди описанных животных выделяется новый вид попугая Strigops insulaborealis - древний родственник современного какапо. Если сегодняшний какапо тяжелый и нелетающий, то его предок, судя по анатомическим признакам, мог быть более "воздушным" и менее приспособленным к лазанию. Такие детали важны не только для систематики: они показывают, как менялись стратегии выживания у островных видов на фоне крупных природных сдвигов.