Загадочный шаровидный предмет раскопан в городе майя

На улице Куаутемок в Сан-Хуан-Сьютетелько рабочие остановили реконструкцию коммунальных сетей: под асфальтом обнаружили доиспанские конструкции, а археологи вскрыли участок, который, судя по планировке, был церемониальным центром древнего города.

О работах сообщила Национальная служба антропологии и истории Мексики (INAH). Раскопки здесь в таком масштабе начались лишь в декабре 2025 года и почти сразу принесли интригующую находку - хрупкий шаровидный сосуд диаметром около 30 сантиметров, поднятый рядом с остатками крупной платформы.

Предварительно емкость датируют классическим периодом (примерно 600-900 годы н. э.). Назначение пока не установлено, но специалисты отмечают типологическое сходство с церемониальными сосудами из других центров майя, которые иногда связывают с особыми погребальными практиками, включая захоронения новорожденных. Подчеркивается, что это гипотеза по аналогиям - окончательные выводы даст только лаборатория.

Из-за хрупкости предмет извлекли не "по частям", а вместе с монолитом грунта, чтобы сохранить и саму керамику, и следы вокруг нее. Параллельно новые полевые данные сравнили с визуальными обследованиями XX века и в итоге пересмотрели масштаб Сьютетелько: площадь древнего поселения теперь оценивают примерно в 28 гектаров.

Судя по архитектуре платформ и сопутствующим находкам, Сьютетелько мог быть не просто локальным центром, а участником крупных торговых связей Мезоамерики, связывавших разные регионы и большие города-государства вроде Теотиуакана и Тулы.