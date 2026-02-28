Откуда на пляжах берутся ракушки?

На каждом пляже обязательно найдутся ракушки: их так много, что порой мы совершенно не обращаем на них внимания. Но откуда они берутся? Портал theconversation.com рассказал, откуда на пляжах появляются ракушки.

© Unsplash

Ракушки — не что иное как скелеты животных, останки мертвых организмов. Но в отличие от людей и большинства других животных, моллюски, такие как улитки, устрицы и мидии, обладают экзоскелетом. То есть, у них скелет находится снаружи тела.

Под «ракушками» мы обычно подразумеваем панцири моллюсков — они чаще всего встречаются на пляжах. Панцири нужны им для того, чтобы защищать мягкие тела от внешних угроз, вроде хищников или изменений в окружающей среде. Они также помогают им сохранять стабильную позицию на морском дне, расти и двигаться более эффективно.

Точно так же, как человеческие кости выступают «строительными лесами» для крепления мышц, ракушки выполняют роль твердого каркаса для моллюсков. Некоторые из них, вроде гребешков, могут даже плавать, сокращая мощные мышцы, чтобы хлопать створками своих раковин. Другие же пользуются мышцами, прикрепленными к раковине, чтобы быстро закапываться в ил.

Раковины формируются в ходе процесса под названием биоминерализация. Нюансы порой могут сильно варьироваться в зависимости от вида, но у всех таких животных есть специальные ткани, которые отвечают за производство раковины. Точно так же, как у людей есть ткани, предназначенные для роста и укрепления костей.

У большинства морских животных раковины состоят из карбоната кальция — прочного материала, который также содержится в известняке. Некоторые губки и микроорганизмы используют кремний, а одна группа брахиоподов формирует свои раковины из фосфата кальция – того же материала, из которого состоят человеческие кости.

На планете обитают более 50 000 видов моллюсков, и большинство из них создают себе раковины. Но у каждого вида они получаются разными — именно поэтому на пляжах можно найти ракушки самых причудливых форм и размеров.

Как и кости, раковины могут сохраняться на протяжении очень долгого времени. Их прибивает к берегам течениями и волнами; другая часть оседает на морском дне, где, благодаря давлению и времени, обычные ракушки постепенно превращаются в окаменелости. По факту, морские раковины — одни из самых распространенных окаменелостей, достаточно крупных для изучения невооруженным взглядом.

Отчасти именно из-за своей долговечности ракушки так широко распространены. Они не только красивы — по ним можно изучать прошлое. Раковины, как маленькие машины времени, содержат много информации о том, как жили их владельцы.