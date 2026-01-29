Операционная система (ОС) Windows 11 набрала миллиард пользователей. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на корпорацию Microsoft.

«Windows достигла важной вехи: один миллиард пользователей», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Надела.

Топ-менеджер рассказал об этом в ходе отчета по итогам второго квартала 2026 финансового года. Наделла подчеркнул, что аудитория актуальной ОС за год выросла на 45 процентов.

Журналисты отметили, что, согласно данным Microsoft, Windows 11 набрала миллиард пользователей быстрее, чем Windows 10. Актуальной системе удалось это сделать за 1576 дней с момента выпуска, ОС прошлого поколения — 1706 дней. При этом авторы напомнили, что Microsoft обещала рассказать о миллиардном пользователе в течение трех лет с момента выпуска Windows 11, но позже скорректировала эти сроки.

Также в материале говорится, что Windows 11, по-видимому, имела большой приток пользователей в конце 2025 года. Они напомнили, что глава подразделения Windows Паван Давулури заявил на конференции Microsoft Ignite 19 ноября, что Windows 11 начали пользоваться «почти миллиард человек».

Ранее стало известно, что доля Windows 10 неожиданно выросла до 44,6 процента по всему миру. Согласно StatCounter, за последние два месяца популярность Windows 10 только росла, а Windows 11 — снижалась.