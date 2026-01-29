Названа главная угроза нейросетей для человека

Нейросети сохраняют всю передаваемую пользователями информацию для дальнейшего самообучения. Об этом предупредил эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

Данные отправляются на сервера разработчиков, что создает потенциальные угрозы конфиденциальности. Он указал на случаи попадания диалогов с ботами в поисковые системы и возможную утечку личной или корпоративной информации.

— Разработчики понимают, что это очень плохой результат, который не дружит с безопасностью. Также среди находок в Сети после использования искусственного интеллекта бывают личные данные в виде персональных или важных корпоративных сведений, — обратил внимание эксперт в беседе с News.ru.

По всей стране активно применяется искусственный интеллект (ИИ). В некоторых сферах он уже может заменять человека. Эксперты рассказали, стоит ли бояться нейросетей и какие профессии могут заполонить роботы.

Американский бизнесмен Илон Маск ранее сообщил, что искусственный интеллект (ИИ) может стать умнее всего человечества уже к 2031 году.