Японская ракета потеряла спутник по пути в космос

Во время восьмого запуска японская ракета H3 потеряла пятитонный навигационный спутник Michibiki-5 прямо в полете. Инцидент произошел 22 декабря 2025 года после старта с космодрома Танегасима, сообщает arstechnica.com.

Примерно через четыре минуты после старта произошло преждевременное отделение головного обтекателя. Камеры зафиксировали, как спутник начал опасно раскачиваться на своем креплении, а затем, после отделения первой ступени, сорвался с ракеты и упал в океан.

Ракета, внезапно избавившись от пятитонной нагрузки, продолжила полет, но вскоре также вошла в атмосферу и разрушилась. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) расследуют причины происшествия, в частности резкий рост давления в баке второй ступени и отказ системы крепления полезной нагрузки.

Это уже вторая крупная неудача для ракеты H3 после провала дебютного запуска в 2023 году. Потеря спутника ставит под угрозу расширение японской навигационной системы QZSS и может повлиять на график марсианской миссии MMX, запланированной на осень 2026 года. JAXA предстоит срочно доработать узлы отделения обтекателя и крепления груза.