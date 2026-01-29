В App Store и Google Play нашли десятки приложений для «раздевания» людей

Пока в соцсетях обсуждают скандалы вокруг чат-бота Grok, которого пользователи применяли для создания откровенных изображений женщин без их согласия, выяснилось, что проблема куда шире. В неё оказались вовлечены два самых популярных магазина приложений для мобильных устройств — Apple App Store и Google Play Store.

Как сообщает Tech Transparency Project, в официальных магазинах приложений обнаружились десятки так называемых nudify-приложений — сервисов, которые с помощью ИИ позволяют «раздевать» женщин на изображениях или создавать откровенные сцены.

По данным исследования, в Google Play Store таких приложений насчитали 55, в App Store — 47, причём 38 из них присутствовали сразу в обоих магазинах.

Для проверки исследователи просто искали по ключевым словам вроде «nudify» и «undress» — и без особых усилий находили десятки приложений. Часть из них генерировала изображения и видео по текстовым запросам, другие занимались «фейссвапом», подставляя лицо одного человека в тело другого.

После того как список приложений передали Google и Apple, компании всё же отреагировали: Google удалила 31 приложение, Apple — 25. Однако значительная часть подобных сервисов по-прежнему доступна, особенно в Play Store.

Отдельное внимание в отчёте уделяется приложению DreamFace — генератору изображений и видео, который до сих пор доступен в Google Play, хотя из App Store его уже убрали. По словам исследователей, сервис практически не сопротивляется откровенным запросам и спокойно создаёт непристойные изображения женщин.

Пользователю дают один бесплатный ролик в день, а за расширенные возможности предлагают оформить подписку. По данным AppMagic, DreamFace уже заработал около $1 млн.

Ирония в том, что и Google, и Apple получают до 30% комиссии с таких подписок — то есть фактически зарабатывают на приложениях, которые нарушают их же собственные правила.

Похожая история и с приложением Collart, которое тоже умеет генерировать откровенный контент и принимать прямые запросы на порнографические сцены. Его удалили из App Store, но в Google Play оно всё ещё доступно.

Ещё более тревожной эксперты называют категорию фейссвоп-приложений. Такие сервисы позволяют подставлять лица реальных людей — знакомых, коллег, одноклассников — на обнажённые тела. Например, приложение RemakeFace на момент публикации остаётся доступным сразу в обоих магазинах и, как утверждается в отчёте, легко используется для создания несогласованных интимных изображений.

При этом и Apple, и Google официально запрещают приложения с сексуальной наготой. Но, как показало исследование, этих ограничений оказалось недостаточно: ИИ-сервисы для «раздевания» людей годами спокойно проходили модерацию и распространялись через официальные магазины.