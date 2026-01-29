Ракета-носитель «Ангара-1.2М»: космическое дежавю

В России работают над модернизированной версией легкой ракеты «Ангара-1.2». И первый пуск этой ракеты, которая получит название «Ангара-1.2М», возможен после 2035 года. Об этом сообщил 27 января замгендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов на пленарном заседании проходящих сейчас Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева. Его процитировали почти все ведущие российские информагентства.

В чём будет состоять модернизация, в сообщениях информационных агентств подробно не сказано. Но говорится, что главным техническим новшеством станет замена двигателей первой ступени на более совершенные с повышенной тягой и увеличенным удельным импульсом. Срок на работу взят немалый, даже по нынешним меркам. Кроме того, неожиданным является обозначение ракеты-носителя - «Ангара-1.2М». И в чём же его необычность?

А в том, что четверть века назад у нас так называлась разрабатывавшаяся в то время частично многоразовая ракета «Ангара-1.2М». Получается — космическое дежавю. Само это слово, французское по происхождению, в переводе означает «уже увиденное». А вот Зигмунд Фрейд полагал, что дежавю – это бессознательное, оставшееся невыполненным намерение.

Прямо в точку! Действительно, намерение, возникшее на границе тысячелетий, осталось невыполненным. Из уважения к изобретательности российских проектантов, конструкторов и технологов расскажем коротко об их замыслах. А ведь были не только замыслы, но и проектные, и конструкторские, и технологические проработки, испытания разных систем.

Четверть века назад на авиакосмическом салоне МАКС-2001 был представлен полноразмерный макет российской возвращаемой первой ракетной ступени «Байкал». Эта ступень создавалась для многоразовых вариантов ракет-носителей семейства «Ангара» и была рассчитана на 25 запусков.

Концепция перехода на частично многоразовые носители семейства «Ангара» предусматривала использование универсального ракетного модуля (УРМ-1), составляющего основу первых ступеней ракет-носителей этого семейства, в качестве конструктивной базы «Байкала».

То есть «Байкал» служил первой, возвращаемой ступенью модернизированной лёгкой ракеты-носителя. И названа она была «Ангара-1.2М».

Для обеспечения многократного использования УРМ-1 оборудовался поворотным крылом, хвостовым оперением, воздушно-реактивной силовой установкой, шасси, автономной системой управления и другими подсистемами.

«Ангара-1.2М» предназначалась для выведения на опорную орбиту грузов массой 2-3 тонны. Вторая ступень состояла из УРМ-2.

Многоразовый ускоритель «Байкал», по расчётам, имел стартовую массу 130,4 тонны, сухую -17,8 тонны, длину - 27 метров и диаметр центральной части 2,9 метра. Ступень выполнена по схеме высокоплан с поворотным крылом размахом около 17 метров, расположенным на фюзеляже. Узел крепления крыла находится на межбаковом отсеке, а поворот его происходит на внеатмосферном участке полета.

Управление полетом «Байкала» осуществлялось с помощью жидкостных ракетных двигателей малой тяги и аэродинамических рулей, установленных на хвостовом отсеке ступени.

В носовой части «Байкала» должна была размещаться двигательная установка с турбореактивной силовой установкой ТРД РД-33. Такой двигатель применяется на истребителе МиГ-29. Эта установка служит для посадки возвращаемой ступени на аэродром, который должен располагаться недалеко от космодрома.

Отдельные элементы опор шасси, системы выпуска шасси, систем торможения колес аналогичны соответствующим агрегатам самолета МиГ-23. Стойки шасси располагаются в хвостовом и носовом отсеках ускорителя. Верхняя и носовая части ступени покрыты теплозащитным слоем.

Как же планировалось обеспечивать посадку «Байкала»? После отделения первой ступени на высоте около 80 км при скорости, соответствующей числу Маха около 5 (1 Мах — скорость звука), крыло должно было поворачиваться, а оперение - раскрываться.

При дальнейшем снижении и входе в плотные слои атмосферы запускался ТРД РД-33, и «Байкал» выполнял крейсерский полет на расстояние до 400 км со скоростью 500 км/ч. Посадка предусматривалась на взлётно-посадочную полосу длиной до двух километров при скорости 280 км/ч.

Затем следовало послеполетное обслуживание повторное использование ступени.

Вот такие были проекты, которые начали осуществлять на пороге тысячелетия, да обстоятельства не сложились.

Конечно, новая тёзка прежней «Ангары-1.2М» вряд ли будет подобна ей. Сейчас другие времена, другие возможности. И хорошо бы эти другие возможности были побольше прежних, а главное — чтобы они все-таки были реализованы.