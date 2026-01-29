В России разработали луноход для будущей лунной станции

В рамках подготовки к созданию российского сегмента Международной научной лунной станции (МНЛС) специалисты НПО Лавочкина представили концептуальные параметры тяжёлых луноходов, предназначенных для транспортировки модулей и оборудования по поверхности Луны.

Согласно техническим характеристикам, разрабатываемые аппараты смогут развивать скорость до 5 км/ч при движении по относительно ровной поверхности с углами подъёма не более 5–10 градусов.

На крутых склонах луноходы будут автоматически снижать скорость до 1 км/ч, самостоятельно определяя оптимальную траекторию движения и безопасный угол наклона.

Особенностью проекта станет грузоподъёмность до 18 тонн — аппараты предназначены для перевозки крупногабаритных модулей будущей лунной базы, научного оборудования и строительных элементов.

Луноходы оснастят системами автономной навигации, позволяющими им самостоятельно выбирать безопасные маршруты в условиях сложного лунного рельефа.

Важно отметить, что на текущем этапе речь идёт о концептуальной проработке технических решений — аппараты находятся в стадии проектирования.

Реализация проекта входит в программу создания российской лунной станции, контракт на разработку которой до 2036 года был заключён Роскосмосом с НПО Лавочкина в декабре 2025 года.

Первые луноходы планируется доставить на Луну в рамках миссии «Луна-30», запуск которой намечен на 2036 год.

Аппараты станут ключевым элементом третьего этапа российской лунной программы — этапа «База», предусматривающего строительство постоянно действующей научной станции на поверхности спутника Земли после 2035 года.

Эксперты отмечают, что создание таких транспортных средств критически важно для логистики будущей базы: в отличие от исторических луноходов советской эпохи («Луноход-1» развивал скорость лишь до 2 км/ч), новые аппараты должны обеспечивать перемещение тяжёлых грузов на значительные расстояния для развертывания инфраструктуры станции.

Примечание: На данный момент разработка находится на стадии концептуального проектирования. Финальные технические характеристики могут быть скорректированы в ходе дальнейших исследований и испытаний.