Миллионы Android-устройств использовали как прокси

Google заявила о ликвидации, возможно, крупнейшей в мире сети «домашних» прокси, которая годами незаметно использовала Android-смартфоны, компьютеры и умные устройства обычных пользователей как платные интернет-шлюзы для третьих лиц.

Для этого корпорация получила судебное предписание в США и заблокировала десятки сайтов и серверов компании Ipidea с китайскими корнями, которую Google называет оператором крупнейшей прокси-сети.

Принцип её работы прост и неприятен: трафик посторонних людей и сервисов проксируется через ваше устройство, из-за чего в Сети выглядит так, будто действия совершаются именно с вашего IP-адреса.

По сути, это «Airbnb для интернет-трафика», но без согласия владельца. Большинство пользователей попадали в эту сеть, даже не подозревая об этом: достаточно было установить бесплатное приложение, игру или программу для десктопа, в которую разработчики встроили SDK Ipidea.

После этого устройство автоматически превращалось в выходной узел прокси, а кто-то другой мог использовать его для своих задач — в том числе весьма сомнительных.

Как отмечает Google, встроенная защита Play Protect уже давно умеет выявлять такие приложения, предупреждать пользователей и удалять их, а также блокировать повторную установку. Однако проблема в том, что SDK Ipidea свободно распространялся, а разработчикам платили за каждую установку — поэтому риск случайно наткнуться на такое приложение оставался высоким.

«После встраивания SDK устройство становится выходным узлом прокси-сети, параллельно выполняя заявленные функции приложения», — поясняют в Google.

Опасность таких сетей не теоретическая. В прошлом году исследователи обнаружили уязвимость в миллионах устройств, подключённых к инфраструктуре Ipidea. В результате злоумышленники перехватили управление как минимум двумя миллионами систем, объединив их в гигантский ботнет Kimwolf. Его использовали для мощных DDoS-атак.

По оценке The Wall Street Journal, после действий Google от сети Ipidea было отключено около девяти миллионов Android-устройств. Кроме того, из Google Play удалили сотни приложений, связанных с этой инфраструктурой.

В самой Ipidea с обвинениями не согласны. Представители компании утверждают, что выступают против любой незаконной деятельности и якобы предоставляют услуги исключительно для «легитимного бизнеса». При этом они признали, что раньше использовали агрессивные методы продвижения, включая рекламу на киберпреступных форумах, но заявили, что от таких практик отказались.