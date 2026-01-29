Глава Microsoft похвалился успехом Windows 11

Количество пользователей Windows 11 превысило 1 млрд, следует из заявления Microsoft. Компания достигла этого показателя в ходе последнего праздничного квартала. Новая версия операционной системы вышла на отметку в 1 млрд устройств быстрее, чем Windows 10. Об этом сообщает издание The Verge.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил об этом во время презентации финансовых результатов за второй квартал 2026 финансового года, отметив, что аудитория Windows 11 выросла более чем на 45% в годовом выражении. Росту популярности системы, в частности, способствовало завершение поддержки Windows 10, что также положительно сказалось на доходах Microsoft от OEM-лицензий.

Еще в ноябре 2025 года глава направления Windows Паван Давулури говорил, что «почти миллиард» пользователей уже используют Windows 11. В общей сложности Windows 11 понадобилось 1 576 дней, чтобы достичь миллиарда пользователей, тогда как Windows 10 потребовалось 1 706 дней.

Microsoft рассчитывала вывести Windows 10 на миллиард устройств в течение трех лет после релиза, однако этим планам помешала отмена Windows Phone.