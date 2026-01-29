В Госдуме назвали альтернативу WhatsApp* и Telegram в России

Многие государства «задумались» о создании национальных приложений.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подчеркнул, что Россия может экспортировать такие технологии на взаимовыгодных условиях.

«Я уверен, что, если этот мессенджер будет запущен уже в этом году, будет он называться «Молния» или как-то ещё, — это, безусловно, очень хороший задел на будущее, то есть это альтернатива и WhatsApp*, и Telegram, и многим другим мессенджерам. Во Франции Эммануэль Макрон объявил, что необходимо создавать все национальные продукты: социальные сети, мессенджеры, систему кибербезопасности и так далее. Об этом уже задумались многие-многие страны. Россия здесь может иметь хороший задел и помочь создать на взаимовыгодных условиях национальные мессенджеры, национальные поисковики, национальные системы кибербезопасности для десятков, если не сотни стран».

Ранее Свинцов исключил интеграцию новых госмессенджеров с порталом «Госуслуги» по аналогии с MAX. Эти продукты будут отличаться функционалом и использоваться для иных целей.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.