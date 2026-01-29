В WhatsApp* появится несколько платных подписок

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает сразу несколько платных подписок, следует из обновлений бета-версии приложения для Android. В новой сборке 2.26.4.8, доступной участникам программы Google Play Beta, обнаружены признаки подготовки дополнительного тарифа с эксклюзивными функциями. Об этом сообщает портал WhaBetaInfo (WBI).

Ранее в WhatsApp уже находили информацию о планах запустить в Европе и Великобритании отдельную подписку без рекламы во вкладке «Обновления». Этот тариф позволит пользователям просматривать статусы без рекламных объявлений и продвигаемых каналов. Подписка остается необязательной и не затронет основные функции мессенджера.

Теперь компания работает над еще одним платным планом, который будет предлагать расширенные возможности. Пользователи смогут оформить подписку и получить дополнительные функции для персонализации приложения. Среди них – премиальные стикеры, новые темы оформления, возможность закреплять более трех чатов, отдельные наборы рингтонов для сообщений и выбор альтернативных иконок приложения.

Стоимость подписки пока не раскрыта и будет отличаться в зависимости от страны. В WBI отмечают, что набор функций может измениться до официального запуска, а со временем тариф будет дополняться новыми возможностями на основе отзывов пользователей.

Новая подписка с эксклюзивными функциями будет существовать отдельно от тарифа без рекламы во вкладке «Обновления». Оба варианта останутся добровольными, при этом политика конфиденциальности мессенджера не изменится: базовые возможности и личная переписка по-прежнему будут доступны бесплатно.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена