Для квантовых компьютеров разработаны квантовые батареи

Ученые представили новый подход к энергоснабжению квантовых компьютеров с использованием квантовых батарей — прорыв, который может сделать будущие компьютеры быстрее, надежнее и энергоэффективнее.

© naukatv.ru

Квантовые компьютеры решают задачи, способные преобразить вычислительную технику, медицину, энергетику, финансы, связь и многие другие области в ближайшие годы. Однако поддержание хрупких квантовых состояний требует громоздких энергоемких криогенных систем охлаждения, а также электроники, работающей при комнатной температуре. Именно эти инфраструктурные и энергетические требования остаются главным препятствием для масштабирования квантовых вычислений, затрудняя их широкое практическое применение.

Эти проблемы можно решить рециркуляцией энергии в специальных бозонных резонаторах — проще говоря, квантовых батареях. Авторы исследования в Physical Review X показали, что за счет сокращения тепловыделения и проводки такой подход позволяет увеличить количество кубитов в одной криогенной системе в четыре раза.

«Квантовые батареи малы, но могучи. Наши выводы приближают нас на шаг к решению проблем энергопотребления, охлаждения и инфраструктуры, сдерживающих развитие квантовых компьютеров. Это похоже на то, как если бы мы снабдили компьютер собственным топливным баком. Вместо постоянной подзарядки от электросети, батарея перезаряжается в процессе работы компьютера. Данное исследование — ключевой этап в изучении квантовой энергии, зарождающейся области, способной коренным образом изменить подход к созданию эффективных и устойчивых энергетических систем», — пояснил физик Джеймс Квач из австралийского национального научного агентства CSIRO, соавтор работы.

Квантовые батареи — это устройства, запасающие энергию с помощью света. При интеграции в квантовый компьютер они могут постоянно подзаряжаться от собственных компонентов машины. В такой системе батарея связывается с квантовыми процессорными блоками компьютера посредством квантового запутывания.

«Мы подсчитали, что системы на квантовых батареях будут выделять значительно меньше тепла, требовать меньше компонентов проводки и размещать больше кубитов в том же физическом пространстве — все это важные шаги на пути к созданию практичных, масштабируемых квантовых компьютеров», — добавил исследователь.

Моделирование показало, что такая архитектура может повысить скорость вычислений за счет квантовой сверхэкстенсивности — феномена, при котором чем больше кубитов, тем быстрее они работают.