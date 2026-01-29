iPhone 18 может получить нативную поддержку интернета Starlink

Apple ведет переговоры со SpaceX о внедрении спутниковой связи Starlink в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Предполагается, что смартфоны смогут подключаться к спутниковому интернету напрямую, без дополнительного оборудования. Об этом сообщает Wccftech.

Сейчас Apple использует спутниковую сеть Globalstar для работы функции Emergency SOS, позволяющей связываться с экстренными службами вне зоны покрытия сотовых сетей. Однако, по данным СМИ, сотрудничество с Globalstar ослабевает на фоне роста Starlink, при этом Apple не планирует покупать оператора, чтобы не подпадать под регулирование, как у телеком-компаний.

Издание The Information сообщает, что обсуждается поддержка технологии direct-to-cell, а Bloomberg указывает, что будущие iPhone получат поддержку 5G Non-Terrestrial Network, позволяющей использовать спутники для расширения покрытия. Также Apple планирует открыть API для интеграции спутниковой связи в сторонние приложения.

SpaceX тем временем усиливает позиции Starlink, получив разрешение на развертывание до 15 тыс. спутников второго поколения. Эти аппараты обеспечивают более высокую пропускную способность, меньшую задержку и возможность прямого подключения к обычным смартфонам, что делает сотрудничество с Apple логичным шагом.