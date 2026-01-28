Зонд NASA впервые измерил толщину льдов Европы

Ближайший пролет зонда Juno мимо Европы превратился в редкий шанс заглянуть под поверхность спутника Юпитера: микроволновые измерения аппарата, запущенного NASA в 2011 году, показали, насколько "глубок" его холодный наружный ледяной панцирь и что творится в первых сотнях метров под коркой. По сути, это первые данные не из моделей, а из прямого дистанционного "прозвона" вблизи цели.

© Российская Газета

Наблюдения сделал микроволновый радиометр MWR на борту зонда во время сближения 29 сентября 2022 года: по оценке команды, в зоне пролёта проводящий (холодный и жёсткий) слой достигает в среднем примерно 29 ± 10 км - если считать, что он состоит из чистого водяного льда и без дополнительного тёплого конвективного "подслоя".

Авторы отдельно оговаривают, как меняется картина при иных предположениях. Если внутри действительно есть более тёплая, "перемешивающаяся" часть, то общая мощность корки может оказаться больше. Если же в материале заметна примесь соли (как допускают некоторые сценарии), то расчёт для холодного наружного сегмента становится меньше примерно на 4,5 км.

Не менее любопытно, что прибор увидел в приповерхностной зоне так называемые "рассеиватели" - мелкие неоднородности вроде трещин, пор и пустот. Их размеры - считанные сантиметры, но уходят они на глубины в сотни метров, меняя отражение микроволн и сбора информации. Такая структура важна не только для геофизики: устойчивые трещины потенциально могут облегчать обмен веществ между поверхностью и океаном внизу.

Главный итог - Европа стала на шаг ближе к "измеряемому миру": теперь разговор о её ледяной корке опирается не только на теорию, но и на конкретные числа. И это хороший ориентир для будущих миссий, которым предстоит искать места, где океан внизу ближе к поверхности - или где в толще есть пути для циркуляции.