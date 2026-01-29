Perseverance сфотографировал древний марсианский «пляж»

В кратере Езеро на Марсе, где раньше было озеро, обнаружены новые признаки древней береговой зоны - той самой "переходной полосы" между водой и сушей, где волны перекатывают песок и шлифуют обломки пород. На снимках и панорамах с поверхности видны слоистые песчаники и округленные зерна, которые на Земле обычно связывают с прибрежными процессами, а также следы длительного воздействия воды под поверхностью.

© NASA

Подробности изложены в статье в журнале AGU, где команда анализирует карбонатсодержащие породы на краю Езеро и спорное происхождение так называемого "краевого" геологического подразделения. Ведущий автор Алекс Джонс подчеркивает: прибрежные зоны на Земле нередко оказываются благоприятными средами, а карбонаты умеют "запечатывать" информацию о древних условиях.

Главная интрига - в сочетании двух картин. С одной стороны, есть слои, похожие на отложения, сформированные волнами у кромки озера, с другой - признаки того, что породы менялись еще и из-за циркуляции воды в недрах, то есть история здесь не сводится к короткому "мокрому эпизоду". Это расширяет "временное окно" для потенциальной обитаемости района и делает прошлый климат Езеро более сложным, чем сценарий "озеро было - озера не стало".

По оценкам, само озеро существовало примерно 3,5 миллиарда лет назад, а "краевые" породы считаются одним из ключевых мест для поиска следов древней среды именно потому, что карбонатные минералы способны хорошо сохранять химические подсказки. Сейчас такие выводы остаются наиболее убедительными на стыке нескольких линий данных: текстуры слоев, состав зерен и общий геологический контекст кратера.