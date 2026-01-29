Google добавит в Android 17 «жидкое стекло» из iOS 26
Несмотря на старания Apple, дизайн Liquid Glass из iOS 26 не получил однозначный отклик от пользователей. Однако это не мешает Google разрабатывать аналогичный эффект для Android 17.
Согласно онлайн-изданию 9to5Google, в Android 17 будет использоваться полупрозрачная тема. Эффект размытия заменит сплошные тёмные и светлые фоны, позволяя видеть элементы, находящиеся под меню, уведомлениями и системными компонентами.
Например, полоса регулировки громкости в форме таблетки станет полупрозрачной, чтобы отображать фоновый контент, включая обои и значки приложений. Размытие будет иметь лёгкий динамический цветовой оттенок для гармоничного внешнего вида и распространится на меню питания и другие элементы интерфейса.
Эффект размытия в Android 17 будет схож с тем, что уже применяется в уведомлениях и панели быстрых настроек в Android 16, но по сравнению с Liquid Glass от Apple он, вероятно, окажется более тонким. Пользователи смогут отключить эффект стекла в настройках, хотя эта возможность будет доступна только на чистой версии Android. Производители, такие как Samsung, Xiaomi и Oppo, используют свои версии системы, поэтому внедрение дизайнерского языка будет зависеть от них.
Добавленный эффект размытия может увеличивать нагрузку на систему и снижать производительность старых моделей Pixel. Общее влияние будет зависеть от интенсивности полупрозрачного эффекта и качества его оптимизации Google.