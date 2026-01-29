Google превратила Chrome в ИИ-браузер

Google представила масштабное обновление браузера Chrome с глубокой интеграцией искусственного интеллекта. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

Ключевым изменением в обновлении стала новая модель интеграции ИИ-ассистента Gemini. Теперь он размещен в постоянной боковой панели браузера, а не вызывается во всплывающем окне. Ассистент может отвечать на вопросы по содержимому страниц, работать с несколькими вкладками одновременно и воспринимать группы вкладок как единый контекст — например, при сравнении товаров или цен на сайте.

В ближайшие месяцы Google также планирует внедрить функцию Personal Intelligence, которая позволит Gemini обращаться к данным пользователя в Gmail, поиске, YouTube и сервисе «Фото», но при обязательном согласии владельца аккаунта. Это расширит прикладные сценарии использования ИИ: от уточнения личного или семейного расписания до подготовки и отправки писем прямо из браузера, а также ответов на запросы с учетом истории поиска и потребляемого контента.

Также в Chrome интегрируется инструмент Nano Banana, предназначенный для генерации и редактирования изображений непосредственно во время веб-серфинга. Он позволяет комбинировать текущие изображения с найденными в интернете объектами или товарами.

Наиболее амбициозным нововведением Google называет Auto Browse — браузерного ИИ-агента, способного выполнять действия от имени пользователя. В перспективе Gemini сможет самостоятельно переходить на сайты, искать нужные товары, применять скидочные купоны и подготавливать покупки. При этом для входа в аккаунты, финального подтверждения платежей и прочих чувствительных данных потребуется участие пользователя.

На текущем этапе Auto Browse запускается в ограниченном режиме только для подписчиков тарифов Google AI Pro и Google AI Ultra в США. В Google признают, что браузерные ИИ-агенты пока остаются сложным и нестабильным инструментом: в реальных сценариях они могут некорректно интерпретировать задачи или сталкиваться с ошибками при переходе между сайтами. Тем не менее в ходе раннего тестирования пользователи уже применяли Auto Browse для записи к врачу, заполнения онлайн-форм, подготовки налоговых документов, поиска специалистов и оформления отчетов о расходах.

Развертывание боковой панели Gemini и инструмента Nano Banana начинается сегодня, тогда как функция Personal Intelligence ожидается «в ближайшие месяцы». Обновление уже доступно пользователям Chrome на Windows, macOS и устройствах Chromebook Plus.