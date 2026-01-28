iPhone подорожает из-за Samsung

Корпорация Apple будет вынуждена поднять цены на iPhone из-за роста себестоимости корейских комплектующих. Об этом сообщает издание ZDNet Korea.

Журналисты напомнили, что недавно Samsung Electronics и SK Hynix вдвое повысили закупочную стоимость оперативной памяти LPDDR для смартфонов. Apple, которая закупала память, попыталась использовать положение крупного производителя смартфонов для закупки LPDDR по относительно низким ценам, но не смогла договориться с поставщиками.

Источники выяснили, что стоимость LPDDR от Samsung Electronics выросла на 80 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, а SK Hynix — на 100 процентов. Apple удалось закупить память по старым ценам, и накоплений хватит на первую половину 2026 года. Однако затем себестоимость iPhone резко вырастет.

Рост себестоимости производства смартфонов накладывается на выпуск новых устройств от Apple. Во второй половине года компания должна выпустить iPhone 18 Pro и 18 Pro Max и первый складный iPhone. Аналитики полагают, что компания Тима Кука столкнется с ростом издержек, которые она может переложить на потребителей, подняв цены на смартфоны.

В конце января аналитики Morgan Stanley заявили, что Apple может поднять цены на iPhone во второй половине 2026 года. Также они предсказали, что начало года будет успешным для компании благодаря высоким продажам смартфонов.