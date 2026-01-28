Старт лунной ракеты SLS может состояться уже через 10 дней

В составе экипажа четыре человека — три астронавта НАСА (Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох) и один — из Канадского космического агентства (Джереми Хансен).

Первое стартовое окно продолжительностью два часа для запуска ракеты откроется 7 февраля в 05:41 мск. Миссия пока не предусматривает посадку на Луну, а только облёт вокруг спутника Земли. Также запланированы испытания систем корабля в космосе. Полёт продлится 10 суток.

Экипаж сейчас на карантине, в который он был отправлен ещё 24 января. Это необходимо, чтобы члены экипажа не заболели перед стартом и не задержали отправку миссии на Луну.

В случае успешного выполнения полёта, предположительно, в середине 2026 года будет объявлен состав следующего экипажа. Он совершит первую за полвека посадку на поверхность планеты.