Рассекречен дизайн Android 17

Недавние утечки показали, каким может быть интерфейс Android 17. Но есть и не самые приятные новости. По слухам, Google всё активнее заимствует идеи у Apple, и это, как пишут СМИ, может «навредить фирменному стилю Android».

С выходом Material 3 Expressive Android получил «яркий и удобный» дизайн: плавные анимации, крупные кнопки и узнаваемый вид. Но в Android 17 Google, судя по утечкам, делает ставку на «стеклянные» и прозрачные эффекты, похожие на iOS 26.

Новые элементы с размытым фоном могут появиться в регулировке громкости, меню питания и др. Сами по себе они выглядят неплохо, но вызывают у комментаторов опасения, что Android «начнёт терять свою индивидуальность». Тем более что уже появлялись слухи о разделении панели уведомлений и быстрых настроек — как в iOS.