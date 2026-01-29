Разработан подход для создания «цифровых двойников» космических двигателей

Российские ученые разработали подход, позволяющий точным образом моделировать свойства и поведение пористых сетчатых материалов (ПСМ), применяемых при разработке топливных систем для самолетов и космических двигателей.

Расчеты помогут ученым точно прогнозировать поведение этих материалов без долгих и дорогих испытаний, сообщила ТАСС пресс-служба научно-технологического университета "Сириус".

"Разработанная методика определения гидравлических и капиллярных свойств ПСМ полностью автоматизирована и реализована на отечественном программном обеспечении. Это обеспечивает ее практическую применимость при проведении дальнейших исследований и использовании в промышленности", - пояснила руководитель группы научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта университета "Сириус" Анастасия Королева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, пористые сетчатые материалы играют важную роль в работе топливных систем космической и авиационной техники. Они предотвращают вспенивание топлива и обеспечивают его подачу в двигатель в условиях невесомости или при выполнении маневров, удерживая жидкое топливо за счет капиллярных сил. У этих материалов есть минусы - они создают дополнительное сопротивление потоку, что может снижать общую эффективность системы и требует дополнительных расходов энергии.

По этой причине в прошлом инженеры подбирали оптимальную структуру сетчатого фильтра путем экспериментальных поисков, изготовляя физические образцы и проводя многоэтапные испытания на специальных стендах. Разработка российских ученых позволит создавать точную виртуальную модель этих фильтров и моделировать на компьютере их поведение при различных давлениях и скоростях потока, а также оперативно подбирать конструкцию, соответствующую заданным техническим требованиям.

Как отмечают исследователи, созданный ими подход будет использован для создания системы автоматизированных расчетов и ИИ-помощника, обученного на базе результатов этих точных вычислений. Также ученые планируют создать особый "цифровой двойник" сетчатого фильтра, который будет встроен в общую модель гидравлической системы ракеты или самолета. Все этих инструменты ускорят и удешевят разработку космических и авиационных двигателей, подытожили ученые.