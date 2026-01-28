YouTube стал главным источником цитирования для ИИ-поиска

YouTube обогнал Reddit и стал ключевой социальной платформой, на которую ссылаются большие языковые модели в ответах, сгенерированных искусственным интеллектом. Изменение указывает на трансформацию источников пользовательского контента, используемых ИИ при формировании поисковых и справочных ответов, пишет Adweek.

Согласно данным четырех источников, YouTube теперь чаще упоминается в цитированиях ИИ, чем Reddit, который ранее занимал лидирующую позицию. В частности, исследование компании Bluefish показало, что за последние шесть месяцев YouTube использовался как источник в 16% ответов, сгенерированных ИИ, тогда как Reddit — в 10%.

Если раньше видеоплатформа уступала текстовым ресурсам из-за сложности анализа видеоконтента, то сегодня ситуацию изменили расшифровки, описания и сопутствующие текстовые данные, доступные под видео.

Эксперты отмечают, что рост роли YouTube в ИИ-поиске означает необходимость для брендов пересмотреть стратегии присутствия на платформе. Видео с качественными описаниями и расшифровками все чаще становятся не только инструментом коммуникации с аудиторией, но и источником знаний для систем искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что YouTube запланировал стать центром мировой индустрии развлечений. Ключевой элемент стратегии — усиление роли авторов.