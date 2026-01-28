Nvidia представила ИИ для прогноза погоды

Nvidia анонсировала Earth-2 — набор открытых инструментов для прогнозирования погоды и анализа климата с помощью ИИ.

Пакет включает в себя предварительно обученные модели, библиотеки и инструкции, которые «помогут ускорить весь процесс создания прогнозов» — от получения данных наблюдений до формирования 15-дневного глобального прогноза и предсказания локальных штормов.

Ключевое преимущество Earth-2, как пишут СМИ, в том, что организации теперь могут запускать и настраивать эти ИИ-модели на своей собственной инфраструктуре, не полагаясь на внешние, закрытые сервисы.

Среди первых пользователей — национальные метеорологические службы США, Израиля и Тайваня, а также крупные компании в энергетике, страховании и финансовой аналитике.