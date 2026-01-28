Yahoo представил ИИ-поиск

Американская компания Yahoo в бета‑режиме запустила функцию поиска на основе искусственного интеллекта (ИИ). Сервис получил название Yahoo Scout. Он предназначен для обработки запросов на «простом языке» и выдает в результатах прямые и структурированные ответы вместо традиционных ссылок. Сейчас Scout доступен пользователям в США в веб‑версии и приложении Yahoo Search для iOS и Android.

© sostav.ru

В основе Scout лежит большая языковая модель Claude от Anthropic, а также технологии Microsoft Bing для подтверждения фактов и ссылок на авторитетные источники. Инструмент сочетает стандартный веб‑поиск и генеративный ИИ: результаты сопровождаются ссылками, таблицами, изображениями и другими визуальными элементами.

Yahoo также интегрирует Scout в собственную экосистему сервисов, включая почту, новости, финансы, спорт и другие продукты, чтобы расширить возможности поиска в разных областях.

Компания планирует развивать Scout, улучшая персонализацию, добавляя новые функции и открывая дополнительные рекламные возможности.

Как отмечает Storyboard18, Yahoo запустила ИИ-поиск, чтобы оставаться конкурентоспособной на быстрорастущем рынке, на котором доминируют Google, Perplexity и ChatGPT.