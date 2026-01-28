Микробы на Фукусиме испугали ученых

В самых неожиданных местах, даже в условиях экстремальной радиации, продолжает существовать жизнь. Ученые обнаружили уникальное микробное сообщество, сформировавшееся в затопленном морской водой тороидальном помещении под разрушенным реактором японской АЭС «Фукусима-1», передает sciencealert.com.

После землетрясения и цунами 2011 года, приведших к расплавлению активной зоны, в темноте затопленных отсеков образовались сложные бактериальные биопленки. Исследователи из Университета Кэйо провели генетический анализ проб воды и идентифицировали микроорганизмы, принадлежащие к родам Limnobacter, Brevirhabdus, Hoeflea и Sphingopyxis.

Эти бактерии не обладают особыми генетическими адаптациями к радиации. Они являются хемолитотрофами, получающими энергию за счет окисления неорганических веществ. Их выживание в экстремальных условиях обеспечивают плотные биопленки, которые, однако, создают серьезную инженерную проблему — они способны ускорять коррозию металлических конструкций, критически осложняя процесс вывода станции из эксплуатации.

Это открытие перекликается с феноменом чернобыльских грибов, развивших феноменальную радиорезистентность, и с опытом аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд», где микробы также усложнили процесс очистки.

Исследование «Фукусимы» показывает, как жизнь, даже в самых негостеприимных условиях, созданных человеком, находит пути для существования, формируя неожиданные и проблемные для нас экосистемы.