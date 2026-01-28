Обнаружена гробница загадочных «облачных людей»

Археологи из Мексики обнаружили гробницу возрастом 1400 лет в Центральных долинах Оахаки.

Каменное сооружение, построенное сообществом сапотеков, известных как "Люди Облака", украшено скульптурами, фресками и резными символами, указывающими на его ритуальное значение. Находку признали "самым значимым археологическим открытием за последнее десятилетие", сообщает Daily Mail. Сапотеки верили, что их предки спустились c облаков, а после смерти их души возвращаются на небеса в виде духов.

У входа в гробницу сидит огромная резная сова, ее открытый клюв открывает лицо сапотекского лорда - символ, который, по словам Национального института антропологии и истории Мексики, символизировал смерть и власть. Дверной проем обрамлен каменным порогом и перемычкой, над которыми расположен фриз из гравированных плит с древними календарными датами. По бокам входа расположены резные фигуры мужчины и женщины в головных уборах с ритуальными предметами, вероятно, как отметили археологи, они являются хранителями гробницы. Внутри погребальной усыпальницы сохранились фрагменты яркой фрески, изображающей процессию фигур, движущихся к входу в гробницу.

Сапотеки имеют историю, насчитывающую более 2500 лет. Они основали крупную доколумбовую цивилизацию, находившуюся в Монте-Альбане, где развивались сельское хозяйство и письменность. Цивилизация сапотеков загадочным образом пришла в упадок в этом районе около 900 года н.э. Однако население не исчезло полностью, так как считается, что в настоящее время в Мексике живет не менее 400 тысяч продолжателей рода сапотеков. Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Икаса заявила, что открытие гробницы показывает: сообщество сапотеков было социальной организацией с погребальными ритуалами.

"Это яркий пример древнего величия Мексики, что сейчас исследуется, защищается и распространяется в стране", - добавила она.

В 2024 году археологи объявили об открытии туннелей, которые древняя цивилизация сапотеков считала "входом в подземный мир". Они были найдены под многовековой церковью. Митла, что означает "место мертвых", был городом на юге Мексики, известным своей связью с Питао Безелао, сапотекским богом смерти. Но испанцы пришли в этот район в XVI веке и фактически снесли город, построив католическую церковь на руинах его самого важного храма. Позже местный священник писал, что "задняя дверь ада" находилась под городом в виде огромных пещер, считающихся входом в подземный мир сапотеков. Но, по его словам, они были замурованы, и в ходе последующих раскопок, которые продолжаются до сих пор, не было найдено ничего, соответствующего масштабу его описания. Тем не менее, используя новейшие технологии, археологи недавно обнаружили ряд камер и туннелей под городом. Подземные тоннели были обнаружены с помощью сочетания геодезлокационного радара, электрической томографии и сейсмического шума. Насколько древними являются эти тоннели, еще предстоит установить.