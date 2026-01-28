В России в марте заблокируют часть сайтов

С 1 марта 2026 года в России во внесудебном порядке начнут блокировать сайты, торгующие табачной и никотинсодержащей продукцией онлайн. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции — и это логичный шаг в развитии регулирования цифровой среды и защиты здоровья граждан», — сказал Немкин в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что инициатива направлена на пресечения незаконной дистанционной торговли и защиту несовершеннолетних.

По словам депутата, действовавшая ранее система через суды была менее эффективной. Процедуры занимали месяцы, за это время владельцы сайтов успевали сменить домены и продолжить работу под новым адресом. Новый порядок позволит включать такие ресурсы напрямую в реестр запрещенной информации и, соответственно, блокировать во внесудебном порядке.

Отдельный блок новых требований связан с обязанностью владельцев сайтов и социальных сетей проводить постоянный мониторинг контента. Немкин отметил, что платформы должны самостоятельно отслеживать попытки размещения объявлений и сервисов по дистанционной продаже табачной продукции и оперативно их удалять. Аналогичный подход уже используется в сфере онлайн-торговли алкоголем, в том числе на маркетплейсах и в социальных сетях.

Ранее власти уже усиливали контроль за интернет-контентом. В 2025 году были заблокированы 22 743 ресурса с детской порнографией и 16 811 сайтов, связанных с продажей наркотиков и «закладками». В России также ограничили доступ к более чем 200 сайтам, распространившим информацию о запрещенных биологически активных добавках, передает телеканал «Царьград».