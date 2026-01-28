Apple отложила выход iPhone 18 до 2027 года

Apple может пересмотреть традиционный график выхода новых смартфонов. Многочисленные слухи вновь подтвердил на своей странице в китайской соцсети Weibo авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По словам инсайдера, базовый iPhone 18 поступит в продажу лишь в первом квартале следующего года. При этом осенью компания ограничится анонсом более дорогих моделей — iPhone 18 Pro и первым складным смартфоном с условным названием iPhone Fold.

Обе новинки будут позиционироваться в премиальном сегменте.

Это не первая утечка, в которой говорится о пересмотре графика выхода смартфонов Apple. Предполагается, что базовые модели теперь будут выпускаться весной, а осенью — флагманы. Так, в феврале-марте 2027 года свет увидят iPhone 18, iPhone Air 2 и потенциальный iPhone 18e.

Через полгода после этого будет представлен iPhone XX — по слухам, Apple пропустит цифру 19 и свяжет выход этой модели с 20-летием первого iPhone. Будущему смартфону приписывают совершенно новый дизайн, безрамочный экран с изогнутыми гранями и селфи-камеру-"невидимку".