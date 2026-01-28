Apple выплатит $95 млн за прослушивание пользователей

Apple согласилась выплатить $95 миллионов в рамках коллективного иска по обвинениям в прослушивании пользователей без их согласия через Siri. Хотя технологическая компания отрицает эти обвинения, соглашение рассматривается как часть стратегии по снижению юридических рисков.

Истцы утверждают, что Siri собирала голосовые записи без согласия пользователей и передавала их рекламодателям. По их словам, после упоминания таких товаров, как Air Jordan, пользователи начинали видеть рекламу, связанную с этим брендом. Один из истцов заявил, что после консультации с врачом ему стала показываться реклама услуг хирургического лечения. Apple отрицает какие-либо правонарушения и настаивает, что Siri активируется исключительно по команде «Привет, Siri».

Тем не менее в ходе разбирательства Apple внесла серьёзные изменения в политику контроля качества, уволив сотни субподрядчиков. Компания также заявила, что подтвердит безвозвратное удаление всех индивидуальных голосовых записей Siri, собранных до октября 2019 года. Кроме того, производитель ввёл обязательное требование о получении согласия пользователей на использование записей Siri.

В рамках коллективного иска в Северной Калифорнии американские потребители, использовавшие устройства с поддержкой Siri в период с 2014 по 2019 год, смогут получить до $20 за каждое устройство. Одно физическое лицо могло заявить до пяти устройств. Юристы, представляющие истцов, рассчитывают получить около 30% от общей суммы компенсации – примерно $30 миллионов.

Выплата Apple в размере $95 миллионов эквивалентна всего девяти часам прибыли компании, что ещё раз подчёркивает финансовую устойчивость технологического гиганта. Подробности о компенсациях для пользователей Siri будут объявлены в ближайшие дни.