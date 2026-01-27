В Китае представили новую модель ИИ

Поддерживаемая гигантом онлайн-торговли Alibaba компания Moonshot AI представила обновлённую версию своей флагманской модели Kimi (K2.5). Она способна одновременно обрабатывать текст, изображения и видео по одному запросу. Это приближает её к мировым моделям компаний OpenAI и Google, сообщает Bloomberg.

Китайские ИИ-разработчики активизировались накануне ожидаемого крупного релиза от DeepSeek — компании, которая своими недавними исследованиями и публикациями спровоцировала новую волну конкуренции.

Аналитики отмечают возрождение интереса инвесторов к элитным китайским ИИ-стартапам. Moonshot в прошлом месяце привлекла $500 млн от Alibaba и IDG Capital при оценке в $4,3 млрд, а теперь ищет финансирование уже с оценкой до $5 млрд. Это происходит после успешных IPO конкурентов — Zhipu и MiniMax, которые совместно привлекли более $1 млрд в Гонконге.