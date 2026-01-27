Новые iPhone могут резко подорожать из-за кризиса памяти

Производители памяти Samsung Electronics и SK hynix договорились с Apple о существенном повышении цен на оперативную память LPDDR для iPhone в первом квартале. Об этом сообщает TrendForce.

© Apple

По данным источников, Samsung Electronics добилась роста контрактных цен более чем на 80% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как SK hynix согласовала повышение примерно на 100%.

Ранее Apple, как крупнейший производитель смартфонов, традиционно использовала масштаб закупок для получения LPDDR по относительно низким ценам. Однако дефицит памяти, усилившийся со второй половины прошлого года, существенно ослабил переговорные позиции компании и лишил ее возможности противостоять рыночному росту цен.

Рост цен позволит Samsung и SK hynix повысить маржинальность своих DRAM-подразделений уже в первом квартале. По оценкам аналитиков, во втором полугодии 2026 года стоимость LPDDR для Apple может увеличиться еще больше.

Этот период совпадает с ожидаемым запуском флагманского смартфона iPhone 18. Обычно Apple заключает годовые долгосрочные контракты на поставку памяти, однако в условиях текущего дефицита стороны смогли договориться лишь о соглашении на первое полугодие.

В целом рынок DRAM демонстрирует резкий рост цен. По данным TrendForce, высокий спрос на DDR5 привел к увеличению стоимости DRAM на 53–58% в четвертом квартале. Цены на LPDDR за тот же период выросли примерно на 40%.